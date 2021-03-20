برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالصور: الامير هاري يظهر للمرة الاولى بعد مقابلته المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري

منذ ساعتين
ماركل ميغان وزوجها الأمير هاري

ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري

A A A
طباعة المقال

ظهر الأمير هاري علنا للمرة الأولى منذ مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، قبل أسبوعين، التي تسببت في مزيد من تذبذب علاقته بالعائلة المالكة.

وركب هاري دراجة هوائية وتبعه فريق أمني في سيارة دفع رباعي أثناء تجوله في كاليفورنيا، ولم تكن ميغان ماركل أو ابنه أرشي بصحبته.

وارتدى دوق ساسيكس حذاء رياضيا من شركة ”نيو بالانس“ الأمريكية وجاكيتاً بغطاء رأس وسروالا رياضيا من ”أديداس“ بقيمة 62 جنيها إسترلينيا مع قبعة ونظارات شمسية وقناع.

وظهر الأمير البالغ من العمر 36 عاما، بملامح جادة أثناء ركوب الدراجة، وسط تداعيات مقابلته مع أوبرا التي تصدرت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الجانب الآخر، كانت مصادر مقربة من جدته، الملكة لإليزابيث، قد قالت إنها حزينة وليست غاضبة، لكنها تعهدت بشكل خاص بالوقوف إلى جانب هاري.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

القيصر كاظم الساهر
بعد 12 عاما من وفاتها … تفاصيل جديدة تكشف عن والدة كاظم الساهر
سعد الصغير
بالفيديو: هكذا برر سعد الصغير تقبيل قدم الراقصة شمس أمام الناس
جزيرة اسكتلندية
بسعر يبدأ من 112 ألف دولار … عرض جزيرة اسكتلندية غير مأهولة للبيع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علي حلاوي
بالفيديو: بطلت افهم عليك يا “سيد”… هلق صار يلي بدو يقطع الطريق مشبوه؟!
الإعلامي رامز جلال
تفاصيل جديدة عن برنامج رامز جلال في رمضان 2021
طرق للتخلص من رائحة القدمين الكريهة
طرق للتخلص من رائحة القدمين الكريهة