بالصور: العثور على قطعة أثرية في تونس عمرها 1800 عام

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية اكتشاف قطعة أثرية بنقوش لاتينية كبيرة الحجم طولها 1,20 متر وعرضها 80 سنتيمترا، وتزن أكثر من 1.5 طن، وهي بحالة جيدة تعود إلى الفترة الرومانية، ما بين سنتي 150 و250 ميلادية.

وفي بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، قالت الوزارة التونسية إنه تم مساء الخميس إشعار مصالح المعهد الوطني للتراث (حكومي) بمحافظة المنستير بوجود قطعة أثرية بحفرية عشوائية.

وتابعت أن مسؤولي المعهد تدخلوا على الفور، وتبيّن أن الحجرة التي يراد استخراجها هي نقيشة لاتينيّة.

وتمّ على الفور استخراجها ونقلها إلى مستودع المعهد بالمنستير.

واعلنت الوزارة أن المعطيات الأولية تشير إلى أنّها من النقوش الكلاسيكية التي يعود تاريخها إلى فترة تتراوح بيت 150 و250 ميلادية، أي أن عمرها يزيد عن 1800 عام، وتخص أحد الموظّفين الساميين في تلك الحقبة الزمنية.

واوضحت وزارة الشؤون الثقافية التونسية عن أكثر من اكتشاف أثري في السنوات الماضية، من أبرزها موقع أثري بمحافظة توزر يعود تاريخه إلى ما بين 80 و100 ألف عام قبل الميلاد، واكتشاف مدينة أثرية تعود للعهد البيزنطي بمحافظة جندوبة، فضلا عن اكتشاف موقع أثري يعود إلى الحقبة الرومانية بمحافظة المهدية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.