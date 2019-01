بالصور: بسبب درجات الحرارة المتدنية.. مشهد عجيب لتجمد شلالات نياغارا

View this post on Instagram

go see the falls they said • it’ll be pretty they said • it’s only -33C they said • how cold could it be they said • 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 • #theoutbound #landscape #landscapephotography #naturelovers #nature_seekers #wildernessculture #moodygrams #justgoshoot #ohcanada #agameoftones #mextures #livefolk #folkcreative #getoutstayout #enjoycanada #adventurethatislife #goexplore #escapetoronto #tourcanada #canadaday #canadasworld #imagesofcanada #thankyoucanada #folkscenery #thecanadiancollective #liveauthentic #lifeunscripted #documentyourdays #winterwonderland #winterdays