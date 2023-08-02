بالصور - بعد إضراب هوليوود... هدم موقع تصوير فيلم "ويكد" قبل 10 أيام من إنجازه

تسبّب تواصل إضراب هوليوود منذ أيار الماضي، في هدم موقع تصوير أحدث أعمال المغنية أريانا غراندي، فيلم الفنتازيا والخيال “ويكد”، والذي كان يُصوّر في قرية آيفينغو الريفية في المملكة المتحدة.

رغم أنه لم يتبق سوى 10 أيام على انتهاء تصوير مشاهد الفيلم، إلا أن صوراً حصرية نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهرت تحول موقع التصوير من قرية مزركشة بالألوان إلى مكان مهجور مليء بالحطام والركام.

كما أظهرت الصور شاحنات تغادر موقع التصوير، بينما استقرت الرافعات والآليات الأخرى في الموقع. كما ظهر التحول الذي طرأ على الطريق الرئيسي في قصة الفيلم، والمرصوف بالطوب الأصفر، الذي يربط بين قرية مانشكين السحرية وأرض الساحر أوز الخيالية، فأصبح مغطى بالأوساخ، وفقد الكثير من رونقه.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة، أنه بسبب انضمام الفنانين خلال الشهر الماضي إلى إضراب كتّاب السيناريو، تم حذف مشهد كان من المقرر تصويره في سوق لايتون بازار في مدينة بيدفورد شاير، الذي يتميز بمنازل ملتوية وملونة وذات أسقف من القش.