بالصور.. بعد غياب عبلة كامل تتصدر الترند بعد ظهورها الاخير

تصدرت الفنانة عبلة كامل ترند غوغل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها بعد غياب فترة طويلة بعيدًا عن الإعلام .

ظهرت عبلة كامل خلال الصورة وهي في المطار وعائدة من السعودية بعد أدائها مناسك العمرة برفقة شاب غير معلوم للجمهور، مما جعل الجمهور في حالة من الحيرة والتساؤل حول هوية الشاب، حيث رجح البعض أن يكون أحد جمهورها، أو أنه زوج أحد ابنتيها.

يذكر أن الفنانة عبلة كامل رغم ابتعادها عن الأضواء، تعرضت لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت العديد من الأخبار التي تزعم أنها تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة، وسرعان ما انتشرت الشائعة وغزت السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية، في حين لم ترد الفنانة بأي شكل، لكن تم نفي الشائعة من قبل زوجها الأسبق الفنان القدير أحمد كمال، والذي أكد أن ما يقال غير صحيح وأن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة.

بينما علّقت ابنتها زينب كمال، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى عبر “فيسبوك”: “ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرًا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة”، وبمجرد تتداول اسم ابنة الفنانة بدأ الكثير يتسأل عن أبناء عبلة كامل، باعتبار أن النجمة لم تكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية منذ فترة طويلة، لم يكن يعرف عدد كبير من جمهورها أن لديها ابنتان من زوجها الأسبق الفنان أحمد كمال تدعى زينب، والتي كشفت عن أن مرض والدتها مجرد شائعة وهي متزوجة من رجل أجنبي وكانت تعيش فترة طويلة في ألمانيا، ولدى عبلة كامل أيضًا ابنه أخرى وتدعى فاطمة.