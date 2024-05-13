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بالصور.. تامر حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"

منذ 35 دقيقة
تامر حسني

تامر حسني

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أعلن الفنان تامر حسني عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل أسم “ريستارت” غدا وذلك عبر حسابة الرسمي انستجرام.

ونشر تامر حسني صور من كواليس التحضيرات لفيلم “ريستارت”، مشيرا إلى انضمام الفنان عصام السقا لفريق الفيلم.

علق تامر حسني عبر حسابة الرسمي كاتباً .. “فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا احلى فريق بقيادة المخرجه ساره وفيق و بالمناسبه دي هقولكم خبر حصري اول يوم تصوير للفيلم غدا ان شاء الله دعواتكم:

واضاف قائلا” “نداء عاجل للفنانه هنا الزاهد و الفنان باسم سمره و الفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري اوي و انا مستنيكوا هناك من دلوقتي يارب يا مسهل.

 

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