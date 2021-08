بالصور: حجر كريم يشبه “شخصية شهيرة”… قيمته قد تبلغ آلاف الدولارات!

بعد فتح صخرة شبيهة بـ”الجيود” تسمى العقيق، عثر على عينة جديدة أثبتت أنها أكثر إثارة للدهشة من المعتاد.

ويعد العقيق، الذي عُثر عليه في سوليداد، نقطة ساخنة من الأحجار الكريمة في جنوب البرازيل، وتبين أنه يشبه شخصية شهيرة من دمى شارع سمسم، ذات العيون الزرقاء.

وبعد أن نشر مالكها، مايك باورز، جامع المعادن في كاليفورنيا، منشورا عن العقيق على “فيسبوك”، حقق انتشارا بشكل كبير، مع كتابات في الصحف من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

Me no geologist, but me think dat rock look a lot like me… https://t.co/444KeOrAbi

— Cookie Monster (@MeCookieMonster) January 25, 2021