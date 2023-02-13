بالصور.. حرس الشرف الشركسي يخدم العائلة المالكة منذ تأسيس الأردن

عندما وصل الملك عبد الله الأول بن الحسين إلى عمان لأول مرة عام 1921، استقبلته مجموعة مؤلفة من 40 فارسا شركسيا وتطوعوا لحراسته.

كانوا يعيشون في خيام تحيط ببيت الملك الراحل أمام المدرج الروماني، وكانت المجموعة مسؤولة عن أمن الشريف عبد الله وحراسته على مدار الساعة، بحسب الرائد هيثم البيطار حق مساعد قائد الحرس الشركسي.

وعن تاريخ الحرس الشركسي يروي الرائد البيطار حق “تأسس الحرس الشركسي عام 1921 طبعا الشراكسة جاءوا من القوقاز في عام 1864 حتى 1920. الحرس الشركسي كان عبارة عن مجموعة من الفرسان عددهم 40 فارسا استقبلوا الشريف عبد الله وأحد الزعماء الشركس أعطاه المنزل إللي كان نازل فيه اللي هو مقابل المدرج الروماني والمجموعة المرافقة مع الشريف كانت موجودة في المدرج الروماني في الخيام تولت هاي المجموعة حماية وحراسة ومرافقة الشريف ليلا نهارا”.

ومع تقدير الملك الراحل للفرسان، أصدر مرسوما ملكيا لإعلانهم حراس شرف بعد ستة أشهر.

وبعد أكثر من مائة عام، لا يزال الفرسان الشركس يحرسون ملك الأردن الحالي، أو ولي العهد، أو نائب الملك، عندما يكونون في القصور الملكية أو المكاتب الحكومية، ويبرز دورهم بشكل أساسي في المراسم والاحتفالات.

وقال المقدم أيمن يعقوب قائد حرس الشرف الشركسي “مهام وواجبات حرس الشرف الشركسي مكان تواجد جلالة الملك وولي العهد أو نائب الملك في المكاتب والقصور الملكية”.

وبعد نزوحهم من القوقاز عام 1864، كان الشركس من أوائل الذين استقروا في العاصمة الأردنية عمان.

ويرتدون الزي الشركسي التقليدي، ويشتهرون بسيوفهم وخيولهم، في تقليد ورثوه عن أسلافهم.

وقال الرائد البيطار حق “خيل الحرس الشركسي جزء لا يتجزأ من حياة الشركس ككل، الشركس زمان كانوا كلياتهم فرسان وكلياتهم محاربين فكان لا بد من وجود الخيل والسيف، هلا بالحرس الشركسي الدورات التدريبية العسكرية ومختلف مهارات القتال والرماية ضرورية لكن روح الحرس الشركسي والصورة ما بتكمل إلا بوجود الخيل والسيف”.

أدت عمليات الترحيل والاضطرابات إلى نزوح الشركس، وهم من السكان الأصليين في شمال القوقاز، وسبعة ملايين أو نحو ذلك من نسلهم إلى أجزاء مختلفة من العالم. وبدأت مجموعات من الشركس بالاستقرار في الأردن في أواخر القرن التاسع عشر وواصلت ذلك حتى أوائل القرن العشرين، وفقا لمؤرخين.

وقال غازي بلال قاسم القائد السابق للحرس الشركسي “المغفور له الملك عبد الله الأول أعجب فيهم كثير وبعد قالهم خليكم زي ما أنتم الآن بمناطق عمان وضواحي عمان ووسط البلد، بعد ستة أشهر طلع إرادة أميرية بالمجموعة هاي إنه يصبحون الحرس الأميري الخاص، إرادة أميرية ومن يوميتها الحرس الشركسي من سنة 1921 لهلا وإن شاء الله لأبد الآبدين”.