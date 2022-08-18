بالصور.. خدمة إسعاف منزلي لمساعدة النباتات المريضة

أطلقت شركة “باتش بلانتس” البريطانية، خدمة الإسعاف المنزلي لمساعدة النباتات المنزلية التي تعاني من مشاكل على التعافي.

ووفقاً لمسح جديد أجرته الشركة لأكثر من 10000 مشارك، فإن 38% من البريطانيين يتخلصون من النباتات والمساحات الخضراء التي يعتقدون بأنها على وشك الموت، لأنهم لا يعرفون كيفية إعادتها للحياة.

ولهذا السبب أطلقت الشركة خدمة المسعفين النباتيين، للمساعدة في إنقاذ النباتات.

وقال فريدي بلاكيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “باتش بلانتس”، إن العديد من مالكي النباتات باتوا يتصلون بالشركة لتلقي خدمة الإسعافات المنزلية لنباتاتهم التي تعاني من مشاكل.

وقدم طبيب النباتات من شركة باتش بلانتس بعض أهم النصائح للعناية بالنباتات والمساعدة في إعادة إحيائها، أوردها موقع “ميترو” الإلكتروني على النحو التالي:

افحص أوراق النباتات

إذا كان نباتك يحتوي على أوراق صفراء أو ذابلة، فربما تكون قد أفرطت في سقايته، وإذا كان نباتك يحتوي على أوراق جافة أو متعرجة، فمن المحتمل أنه يحتاج إلى الري.

أما إذا كان يحتوي على أوراق بنية أو أزهار ميتة، فقم فقط بتقليمها، يساعد التقليم النبات على تركيز طاقته على إنتاج أوراق وأزهار جديدة، ويحافظ على نموه.

إبعاد النباتات عن الشمس

انقل نباتاتك بعيداً عن ضوء الشمس المباشر حتى تقل احتمالية فقدها للماء بسرعة.

ترطيب النبات

استخدم بعض الحيل اليدوية لإبقاء النباتات في حالة رطبة مثل تغطية التربة بورق جرائد مبلل، أو غمس أحد طرفي قطعة قماش مبللة في التربة والطرف الآخر في وعاء من الماء حتى يمتص النبات ما يحتاج من الماء بشكل تلقائي.

عدم الإفراط في ري النبات

عندما تعود إلى المنزل من العطلة، لا تحاول تعويض النباتات بالماء بشكل مفرط، وقم بريها بشكل معتدل.