بالصور.. خطاط ياباني يبدع في كتابة الآيات قرآنية والأشعار عربية

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تميز رجل ياباني كأحد أفضل الخطاطين في العالم وأخذ شهرة واسعة بسبب كتاباته المميزة باللغة العربية وقدرته على رسم الخط العربي بشكل رائع ودقيق.

واكتسب الياباني فؤاد كويشي هوندا، المدرس في جامعة ديتو بونكا، المولود في طوكيو شهرة واسعة على مستوى العالم، كأحد أفضل الخطاطين، وحصد العديد من الجوائز العالمية من بينها مسابقة الخط العربي الدولي.

ويشتهر الخطاط الياباني بقدرته الكبيرة على رسم الخط العربي، وتميز من خلال تنفيذه العديد من اللوحات التي تضمنت آيات قرآنية.

وبحسب موقع “العربي نيوز”، فقد بدأ الخطاط الياباني تعلم اللغة العربية منذ عقود، ألهمته قراءة القرآن باللغة العربية أن يجرب الخط العربي الذي يصفه بأنه “موسيقى بدون صوت”.

ويقول: “في وقت لاحق، اعتنقت الإسلام لكي أشعر بجوهر هذا الإيمان بشكل أفضل وأن أشعر بالله”، وأضاف: “أعمالي هي عبارة أسلوب ياباني في التعبير عن الإسلام والثقافة الإسلامية”.

ونوه الخطاط إلى الصعوبات التي واجها أثناء تعلمه اللغة العربية، قائلا: “أعتقد أن اللغة العربية هي أصعب لغة في العالم، بعد عامين من الدراسة، طلب مني المعلم قراءة كتاب باللغة العربية عن البطل العربي الشاعر عنترة بن شداد. لقد كانت كتابات صعبة للغاية بالنسبة لي”.