بالصور: دانييلا رحمة بأجواء باردة من دبي

ضجّت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مواقع التواصل الاجتماعي بآخر إطلالة لها من دبي، إذ نشرت دانييلا صوراً لها حيث ظهرت على شرفة محل اقامتها وفي الخلفية اضواء المدينة مع المباني الشاهقة.

وارتدت دانييلا في اطلالتها كروب اسود مع سروال رياضي وعلقت على الصورة قائلة ما معناه: “كان الجو بارداً في دبي الليلة الماضية”.

انهالت عليها التعليقات متغزلة بجمالها. هذا وبعد انتشار اخبار عن خلاف بين دانييلا رحمة وزميلتها ماغي بو غصن نفت الممثلتان هذا الامر وعلقت دانييلا:”في ناس هدفها تخلق مشاكل. والموضوع ما بيستاهل حتى الردّ. ماغي إنتي أكتر من صديقة وشريكة وعلاقتنا أرقى من أفكار بعض المصادر اللي بدها تشوّش علينا. عم نصوّر ومبسوطين ومحمّسين لرمضان ويا رب خير”.