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بالصور – روان طحطوح تعلن خطوبتها

منذ ساعة واحدة
روان طحطوح

روان طحطوح

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شاركت الممثلة اللبنانية روان طحطوح متابعيها صور خطوبتها.

ونشرت عدد من الصور عبر إنستغرام. وبدا الجو العام رومنسياً بامتياز إذ تألّقت طحطوح بفستان أحمر اللون طويل.

وكتبت في تعليق لها على الصورة قائلة:”سنة 2020 الان أصبحت أفضل” مضيفة خاتم الخطوبة.

وأشارت روان الى أن هذه السنة لم تكن أحداثها جيدة على الأصعدة كافة ويبدو أن ارتباطها أضاف بعضاً من الإيجابية على حياتها.

يُذكر أن روان طحطوح عادت إلى الأضواء من خلال بطولة مسلسل “حبيبي اللدود”، بالإضافة الى الكثير من الأعمال الأخرى.

وطحطوح هي ممثلة لبنانية مواليد مدينة زحلة متخصصة تغذية أطلت عبر الشاشة في دور بسيط في مسلسل “بنات عماتي وبنتي وأنا” للكاتبة منى طايع رشحت لدور “جود” مسلسل عشق النساء.

تعلمت روان الكثير من الممثلين الكبار المشاركين في المسلسل بشكل خاص من ورد الخال والنجم السوري باسل خياط.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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