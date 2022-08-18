بالصور.. روبرت دى نيرو يحمل بالون بمناسبة عيد ميلاده

شوهد النجم العالمى روبرت دى نيرو وهو يحمل بالون “عيد ميلاد سعيد” عندما ظهر فى مدينة نيويورك أمس الأربعاء 17أغسطي\آب، حيث بلغ الممثل الأسطورى، الذى فاز بجائزة الأوسكار عن أدواره فى The Godfather Part II و Raging Bull ، 79 عامًا.

وحسب ما نشر موقع الديلى ظهر النجم ظهر بشكل غير رسمى، محتفظا بقناعه بينما كان يتجول على الرصيف فى منطقته الأصلية فى مانهاتن.

تأتى مشاهدته الأخيرة وسط أنباء عن أنه يلتقى بالكاتب المشارك فى GoodFellas نيكولاس بيلجى للعمل سويا فى فيلم بعنوان Wise Guys حيث يقوم بدور مزدوج.

وكانت عدسات المصورين قد رصدت النجم المخضرم روبرت دى نيرو وصديقته تيفانى تشين وهما يستمتعان بأشعة الشمس الصيفية فى رحلة إلى الشاطئ فورمينتيرا بإسبانيا وسط أجواء رومانسية.

آخر أعمال دى نيرو كان فيلم الكوميديا The War With Grandpa، ووفقًا لصحيفة فاريتى، كان الفيلم، توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التى يمتلكها المنتج هارفى وينستون، الذى اتهم بقضايا تحرش متعددة، ما أدى إلى تعليق عرض الفيلم فى الأسواق.

حقق الفيلم الكوميدى الذى تدور أحداثه حول رجل سبعينى وحفيده، نحو 3.6 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه فى دور عرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل “بيتر” لمشاركة جده غرفته ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.

الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى وكريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفى و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو وTom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.

وحرص النجمان روبرت دى نيرو وال باتشينو على حضور فعاليات مهرجان تربيكا الدولى، فى دورته المنقضية من أجل الحديث عن مشروعهما السينمائى السابق “الأب الروحى” والذى يعتبر بمثابة أيقونة فى عالم السينما، حيث حرص المهرجان على عرضه بطريقة مطورة من خلال تقنية نسخة 4K تمت اتاحتها للجمهور.