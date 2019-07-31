بالصور: رونالدو يشتري “فيلا” خيالية في ماربيا إسبانيا

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كعادته، واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إثارة الجدل من حوله، بعد ما قام بشراء فيلا فاخرة جديدة في إسبانيا، تحظى بمميزات وإمكانيات لا توجد في الكثير من الفيلات الفاخرة أو القصور الغالية التي يعيش فيها عدد من كبار نجوم الرياضة حول العالم.

وكشفت صحيفة «صن» البريطانية الشهيرة أن كريستيانو رونالدو، قام بشراء فيلا جديدة في منطقة ماربيلا الإسبانية، تحتوي على عدة حمامات سباحة عملاقة وقاعة للسينما، ويبلغ ثمنها 1.3 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 1.5 مليون يورو).

وسيصبح نجم منتخب البرتغال في بيته الجديد جارًا للملاكم الأيرلندي الشهير كونور ماكجريجور، الذي يسكن معه في المنطقة نفسها، ولكن فيلته بعيدة نسبيا عن فيلا رونالدو.

وتقع الفيلا الجديدة لرونالدو على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمدينة ماربيلا، وتحتوي على أربع غرف للنوم وملعب للجولف، وممرات مضيئة بتقنية حديثة للسيارات، وصالة رياضية «جيمانزيوم»، وغرفة سينما، وأكثر من حمام سباحة عملاق.

وتعتبر الفيلا، واحدة من الفيلات ذات التقنية التكنولوجية الفائقة في مشروع تطوير عمراني حصري إسباني معروف بـ«ذا هايتس»، في مدينة ماربيلا الساحرة.

وستنضم الفيلا الجديدة لسلسلة ممتلكات كريستيانو رونالدو العقارية، التي تضم قصور وفيلات وشقق وأراضي تقدر قيمتها بـ 27 مليون جنيه إسترليني.

وتقدر ثروة نجم «السيدة العجوز» المخضرم والبالغ من العمر 34 سنة، بنحو 365 مليون جنيه إسترليني، ووقع عقد رعاية تاريخي منذ سنوات مع شركة «نايكي» العالمية للملابس الرياضية حصل من خلاله على 800 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت «صن» أن هذه المنطقة الجديدة في ماربيلا يطلق عليها ممر الأثرياء، أو منطقة الأثرياء، وتضم عددًا كبيرًا من النجوم المدرجة أسمائهم في قائمة فوربس لأثرياء العالم.

المصدر: عربي as \ إيهاب الجنيدي