بالصور.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة المصرية سارة سلامة، جمهورها، بمجموعة صور جديدة لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام».

وتألقت سارة سلامة بإطلالة متميزة وجريئة، أثناء قضاء إجازتها، وحازت على إعجاب متابعيها.

وكانت سارة سلامة حققت نجاحًا واسعًا في مسلسل الأجهر، وشاركها الفنان عمرو سعد والذي تدور أحداثه في أجواء شعبية وتم تصويرها في مدن متعددة حيث يظهر بطل العمل وهو عمرو سعد بشخصية “يوسف” ضمن أحداث الأجهر ويجد نفسه مُتهمًا بقتل أمه ثم مسؤولًا عن إخوته، تدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا إلى عدد من الدول الأفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.