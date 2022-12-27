بالصور.. صبا مبارك بإطلالة شتوية أنيقة عبر "انستغرام"

نشرت الفنانة صبا مبارك صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وتألقت صبا مبارك بإطلالة شبابية أنيقة تستقبل من خلالها الشتا وأجوائه الباردة وحرصت على الظهور بـ”لوك بميكاب” بسيط وأحمر شفاه، ولاقت إعجاب الكثير من جمهورها.

تحدثت الفنانة صبا مبارك عن مشاركتها في فيلم بنات عبد الرحمن، فقالت: “أنا أول مرة أنتج سينما وكان هذا شيء صعب بالنسبة لي، موضحة أنها أنتجت دراما عدة مرات، وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تُنتج سينما، وإنتاج الفيلم كان شيء مرعب بالنسبالي، وأنا مش بحب أمثل كتير في السينما لأني أرى أن الأفلام السينمائية يتم وضعها في تاريخ الفنان، موضحة: لو مكنتش العمل قوي وأنا أبقى فخورة بيه مش هعمله.

وتابعت: أصعب شيء واجهني إني أفصل بين دوري كممثلة و كمنتجة، ولكن طول فترة التحضير كنت أتابع كل شيء وبشرف على كل شيء، وعندما بدأت التصوير والمخرج زيد أبو حمدان والمنتجة آية وحوش كانوا السبب في إني أفصل عملي كمنتجة وعملي كممثلة.