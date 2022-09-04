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بالصور.. عدد من النجوم في منزل نادين الراسي لتقديم واجب العزاء

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2022 1:03 مساءً
نادين وشقيقها الراحل جورج الراسي

نادين وشقيقها الراحل جورج الراسي

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حرص عدد من نجوم لبنان، زيارة الفنانة نادين الراسي في منزلها وتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، ومواساتها على فقدانه في حادث سير مروع، وزارها في المنزل كل من النجمة ماجدة الرومي والنجمة نانسي عجرم والنجم رامي عياش، وظهرت نادين في الصور وهى تبكى ومتأثرة على رحيل شقيقها.

نانسي عجرم ومدير اعمالها جيجي لمارا ونادين الراسي

نانسي عجرم ومدير اعمالها جيجي لمارا ونادين الراسي

رامي عياش ونادين الراسي

رامي عياش ونادين الراسي

ماجدر الرومي ونادين الراسي والاعلامي رجا

ماجدر الرومي ونادين الراسي والاعلامي رجا

وأقيم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسي، الاثنين الماضي، وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم لبنان منهم النجم راغب علامة و النجم وائل جسار وورد الخال ونجوى كرم وسيرين عبد النور ومايا دياب، كما أرسل النجم وائل كفوري إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

ولقى المغنّي جورج الراسي مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته، واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل الإعلام.

جورج الراسي مغني من مواليد 1982، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية “سهر الليل” منتصف التسعينيات.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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