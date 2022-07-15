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بالصورة.. غادة عادل وزوجها معاً مجدداً

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2022 2:48 مساءً
مجدي الهواري وغادة عادل

مجدي الهواري وغادة عادل

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احتفلت الفنانة غادة عادل وزوجها السابق المخرج مجدى الهواري، بتخرج ابنهما “بودي” من إحدى المدارس، وجاء هذا الاحتفال بعد احتفال غادة عادل بتخرج ابنتها “مريم” منذ أسبوع.

ونشرت غادة عادل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مجموعة من الصور لها بصحبة ابنتها مريم أثناء تخرجها، وارتديا ملابس بيضاء.

يذكر أن غادة عادل، أم لخمسة أبناء، 4 أولاد وابنة وحيدة من زوجها السابق مجدي الهواري، وهي من مواليد 25 ديسمبر 1974، وتبلغ من العمر 47 عاماً.

غادة وابنها في حفل تخرجه

غادة وابنها في حفل تخرجه

يذكر أن غادة عادل شاركت مؤخرا في مسلسل “أحلام سعيدة” الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشاركها البطولة كل من يسرا، مي كساب، هشام إسماعيل، إنتصار، عماد رشاد، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود ومحمد أوتاكا، داليا شوقي، جيهان شماشرجي، هشام عاشور وعلي السبع، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

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