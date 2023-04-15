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بالصور ـ ماغي بو غصن ودانييلا رحمة بالحجاب

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2023 12:28 مساءً
للموت 3

للموت 3

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مع وصول مسلسل “للموت” إلى حلقات الجزء الثالث الأخيرة، بدأت وتيرة الأحداث تتصاعد مصحوبة بفوضى عارمة، بعد اتّضاح صورة المعركة العلنيّة بين سحر (ماغي بو غصن) وريم (دانييلا رحمة) بمواجهة كارما (ورد الخال)، حيث سيكون لبنان شاهداً على هذه الفوضى التي ستحدثها هذه الحرب، بعد انطلاقها في تونس.

ولعلّ التفاعل الأخير الذي حصده أبطال العمل تمثّل في إطلالاتهم التنكرية خلال وصولهم إلى لبنان، حيث ظهرت ماغي بو غصن ودانييلا رحمة بالحجاب، ومهيار خضور (لؤي) ويامن حجلي (جواد) بزي رجلَي دين.

ونشرت بو غصن صور إطلالاتهم في حسابها عبر “إنستغرام”، أرفقتها بتعليق: “وصلنا إلى لبنان”.

 

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