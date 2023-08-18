بالصور ـ هيفاء وهبي بأزياء البحر النارية في الساحل الشمالي

يبدو أنّ الديفا اللبنانيّة تستمتع في إجازتها الصيفيّة، حيث نشرت صوراً لها بأزياء شفّافة مخصّصة للبحر، بينما كانت تمارس لعبة الـ “بيتش باليت” Beach Palette، وتتنعّم بأشعة الشمس الدافئة لاكتساب اللون البرونزي.

وفي الصور غير الاعتياديّة لهيفاء وهبي، ارتدت الديفا سروالاً واسعاً أسود اللون ومخطّطاً بالأبيض والأسود من النسيج الشّفاف بقصّة خصر عالية وتفصيل الزمزمة، بدا من خلال الـ “بيكيني” الأسود، وقد ارتدت معه صدريّة سوداء مكمّلة للباس السّباحة، كما اعتمرت قبعّة الدلو المحبوكة بخيوط ملوّنة بنمط الـ “كروشيه” من علامة Kith، ووضعت نظّارات كبيرة سوداء من تصميم كارن وازن Karen Wazen Laser Sunglasses.

وفي إطلالة ثانيّة، ارتدت هيفاء سروالاً أصفر اللون من النمط الشبكي الشفّاف بقصّة واسعة، يكشف سروال المايوه الأسود، وقد أقرنته مع “توب” صفراء محبوكة بنمط الـ “كروشيه” وبدون كُمّيْن، تنسدل منها شراشيب تغطّي البطن، وهي أيضاً تكشف صدرية لباس السباحة الأسود، كما نسّقت إطلالتها مع نظّارات شمسيّة دائريّة ذات إطار أصفر، وطلت أظافر يديها باللون نفسه.