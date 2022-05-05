بالصور.. كلب جونسون “المدلل” يشارك في الانتخابات

ظاهرة اصطحاب الكلاب المنزلية للأماكن العامة والحدائق لا تقتصر على فئة معينة، فهناك سياسيين ورياضيين وحتى عامة الشعب يفضلون اصطحاب كلابهم في معظم المناسبات.

لا يفارق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كلبه المدلل “ديلين”، سواء في الانتخابات أو حتى أثناء التنزه أو ممارسة الرياضة.

وهذه المرة ظهر جونسون، المعروف بولعه بالحيوانات، برفقة كلبه “ديلين” أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة، في قاعة ميثوديست بوسط لندن.

وتأتي تلك الانتخابات على وقع فضيحة الحفلات “بارتي جيت”، في داونينج ستريت، مقر الحكومة، والتي تم تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك فيها لخرق قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وكان جونسون قد اصطحب كلبه، أيضا في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2019، أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة في بريطانيا حينها.

وأطلق جونسون حينها “حملة” تحت هاشتاق “الكلاب في مراكز الاقتراع”، وتداول البريطانيون على إثرها في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لكلاب ترافق أصحابها إلى مراكز الاقتراع أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

أزمات مع الحيوانات

ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على أكبر عملية إجلاء في التاريخ جرت بأفغانستان، لا تزال بريطانيا تحاول تبرير مواقف لها آنذاك، بعد تقارير أفادت بأن الحكومة أعطت الأولوية لإجلاء الحيوانات من ملجأ بأفغانستان خلال جسر جوي في أغسطس/آب.

وتجددت الاتهامات مؤخرا لرئيس الوزراء البريطاني مع الكشف عن وثائق رسمية تؤكد أنه منح إذنا خاصا لإنقاذ قطط وكلاب من أفغانستان.

وتحدَّث عضو بارز في البرلمان البريطاني عن رسالة مسربة، تشير إلى أن جونسون ووزارة الخارجية ربما تستَّرا على تورُّط رئيس الوزراء البريطاني في إخراج أكثر من 150 كلباً وقطة من أفغانستان.