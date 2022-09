بالصور: لإنقاذ المتحف البريطاني من الإفلاس... بيع سراويل الملكة فيكتوريا!

عرض المتحف البريطاني للفنون الجميلة والتاريخ 442 قطعة للمزاد، بما في ذلك سراويل الملكة فيكتوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة اليائسة للتعامل مع المشاكل المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأكد فيكتور ويند مؤسس المتحف، أن الملابس الداخلية للملكة بعيدة كل البعد عن كونها أثمن شيء في هذه المؤسسة الثقافية. وتتراوح قيمتها بين 7000 إلى 9000 دولار.

If you've ever wanted a unicorn skeleton, a pair of Queen Victoria's knickers, some unfortunate taxidermy or an ivory dildo that's also a snuff box, you're in luck.

(CW: rudeness, dead animals, stuff that Belongs In A Museum™)https://t.co/nUIpmZCTF3 pic.twitter.com/p2IyC40klI

— Alison | "Punished, As a Goth" (@theherogram) April 21, 2021