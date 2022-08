بالصور : لهذا السبب ... رجل ينشئ 11 مطبا صناعيا أمام منزله!

يبدو أن السيارات التي تمر أمام منزل أحد المواطنين في أندونيسيا مزعجة إلى الحد الذي جعل روسلام هارون ينشئ 11 مطبا صناعيا أمام منزله.

واعتذر روسلام، البالغ من العمر 40 عاما، بسبب قيامه بتركيب مطبات السرعة، بشكل غير قانوني، أمام منزله، في منطقة كامبونغ بادانج لواس، بحسب صحيفة “ذا ستار”.

وقام هارون بإنشاء المطبات الصناعية لمسافة حوالي 40 مترا، بسبب انزعاجه من سرعة السيارات التي تمر أمام منزله، الأمر الذي تسبب في متاعب غير ضرورية لسكان المنطقة في الوصول إلى الطريق الرئيسي.

وأكد أن ضباط الشرطة حضروا إليه بعد شكاوى من السكان، وطلبوا منه إزالة جميع المطبات التي قام بتركيبها.

وأضاف “لذلك، استأجرت عامل جرافة لإزالة جميع مطبات السرعة في الشارع، بما في ذلك المطبات الأصلية”.

وأوضح أنه لجأ إلى المطبات لأن ضوضاء السيارات والدراجات النارية تعيق نومه، وتشعره بالتوتر الشديد، بالإضافة إلى أنه يعاني من مشاكل صحية أخرى.

