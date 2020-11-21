بالصور: لهذا السبب يقوم براد بيت بتوزيع الطعام على فقراء لوس أنجلوس

في خطوة لاقت إعجابا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم نجم هوليوود الاميركي براد بيت على توزيع الطعام والخضروات على الأسر محدودة الدخل في لوس انجلوس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن براد بيت قاد بنفسه الشاحنة التي كانت تحتوي على الأطعمة وصناديق الخضراوات، وقام أيضاً بتفريغ محتوياتها وتوزيعها على الفقراء الذين احتشدوا من حوله بالعشرات.

وأوضحت أن عددا كبيرا ممن تسلموا هذه المعونات من بيت، لم يدركوا أنهم في حضرة أحد أبرز نجوم هوليوود الحاليين.

واصطفت حشود من الناس لإحضار الطعام من شاحنة قادها الفنان البالغ من العمر 56 عامًا وعكف على تفريغها لساعات وهو متنكرا، قبل أن يخلع قناعه، ليصرخ أحد الفقراء: “إنه براد بيت”.

لكن الكثير منهم لم يدركوا أنهم كانوا في حضور أحد أشهر الرجال في العالم بسبب هيئته غير الرسمية والقناع الذي كان يرتديه لحماية نفسه من “كوفيد-19”.

وقال شاهد عيان: “لقد بدا براد بالفعل كبطل، الرجل لم يتوقف طوال اليوم. مجرد رؤيته يقود شاحنة كبيرة في جنوب وسط لوس أنجلوس خلال أوقات كوفيد كان مذهلاً بحد ذاته.

وأضاف، “لقد كان ملتزمًا تمامًا، ويمكن أن ترى أن الأمر لم يكن يتعلق بظهوره وإظهار وجهه”. كان يرتدي قفازاته وكان متورطًا كثيرًا وربما أكثر من أي شخص آخر هناك.

اللحظة الحساسة كانت عندما ظهر أحد أصدقاء براد بيت المقربين، الفنان البريطاني توماس هوزيغو، للمشاركة بهذا العمل، الذي وصفه براد بيت بأنه “لم يكن لأجل المجد، بل من أجل الرضا عن النفس فقط”.

الجدير ذكره أن هذه أول صور صريحة تم التقاطها له منذ انفصاله عن صديقته الألمانية نيكول بوتورالسكي.