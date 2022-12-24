السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. ليوناردو دي كابريو مع فتاة جديدة تصغره بـ 25 عاماً

منذ 19 دقيقة
ليوناردو ديكابريو

ليوناردو ديكابريو

A A A
طباعة المقال

أثار خبر عن وجود قصة حب جديدة بين الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو وشابة فاتنة تصغره بـ 25 عاماً، ضجة كبيرة، خصوصاً أن النجم الشهير على علاقة حديثة العهد مع العارضة العالمية جيجي حديد.

جاء ذلك، بعدما تسربت صور لبطل فيلم “تايتانيك” مع فتاة تعمل في مجال التمثيل، شوهدا معاً في أحد الملاهي الليلية، وفق ما نقلته “ديلي ميل” البريطانية.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل تظهر ليوناردو وهو يخرج من ملهى ليلي برفقة ممثلة مع أقاويل أنه يخون جيجي مع حبيبته الجديدة.

كما تحدثت تقارير صحافية قالت إن ليوناردو “48 عامًا”، وفيكتوريا لاماس “23 عامًا”، يغادران ملهى The Bird Streets Club بشكل منفصل، قبل أن يركبا السيارة معاً ويغادرا المكان.

ليوناردو دي كابريو مع الفتاة الشابة فيكتوريا لاماس

ليوناردو دي كابريو مع الفتاة الشابة فيكتوريا لاماس

وبدا واضحاً على دي كابريو الانسجام أثناء حديثه مع الممثلة الشابة، حيث تبادلا الضحكات أثناء قيادتهما السيارة مبتعدين.

من جانبه، أفاد مصدر أن الثنائي لا يتواعدان، حتى إنهما لم يجلسا إلى جانب بعضهما بعضا داخل الملهى، بل جلسا بشكل منفصل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، كما أنهما لم يتواجدا في السيارة وحدهما، بل رافقهما عدد من الأشخاص.

وفيكتوريا لاماس هي ابنة الممثل الأميركي لورينزو لاماس، وهو بطل مسلسل “فالكون كريست” الذي تم عرضه عام 1981.

وتعمل فيكتوريا في مجال التمثيل وعرض الأزياء، كما تمتلك حوالي 25 ألف متابع عبر حسابها في “إنستغرام”.

الفتاة الشابة فيكتوريا لاماس

الفتاة الشابة فيكتوريا لاماس

يذكر أن النجم العالمي لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنا.

فبعدما انفصل عن كاميلا مورون التي تبلغ 25 عاما، ارتبط مؤخرا بعلاقة مع جيجي حديد 27 عاماً لتخرج الأخيرة عن صمتها مؤكدة ارتباطها مع ليوناردو دي كابريو.

فقد ذكرت أحد المصادر لـ ET بنسخته الأميركية، أن جيجي حديد سعيدة جدا مع النجم العالمي، وهذا كل ما يهم عائلتها.

وقالت المصادر: “بيلا “أختها” ويولاندا “أمها” يعتقدان أن ليو موهوب بشكل لا يصدق ويدعمان علاقتهما، إنهم يريدون فقط أن تكون جيجي سعيدة، وأن يساعدها على أن تكون أماً رائعة”.

    المزيد من منوعات

    شيمون مارسينياك
    حكم نهائي مونديال 2022 يكسر صمته
    علم اميركا
    بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص في حادث سير مروع في أميركا
    عمر الرحباني
    عمر الرحباني لصوت بيروت إنترناشونال: وجدت شخصية فنية خاصة بي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيف نصرت
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
    كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022
    قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
    فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!