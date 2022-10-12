بالصور.. مايا دياب بإطلالة جريئة بفستان قصير

شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها ومتابعينها، أحدث ظهور لها عبر ” إنستغرام”، حيث ظهرت بإطلالة جريئة بفستان ذهبى قصير، وترتدى نظارة شمسية مثيرة، وشعر اشقر منسدل على كتفيها، وقد نالت الصور إعجاب الكثير من متابعينها، مع كتابتهم تعليقات إيجابية.

يذكر ان مايا دياب، قد طرحت مؤخرًا أغنية “أمى يا أمى” وهى أغنية خاصة للأمهات التي ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم “الأطفال المبتسرين”.

الأغنية كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

وتعيش مايا دياب حالة من النشاط الفني، حيث طرحت آخر أغنياتها، والتي تحمل اسم “أكتر شوية”، من تأليف وألحان عزيز الشافعي.