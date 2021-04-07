بالصور - مايا دياب تخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واكتفت بالتعليق على الصور برسم قلوب. وتعيش مايا دياب حالة من التعلق بعد إصدارها أغنيتها الجديدة تحت عنوان “الكعب العالي” التي لاقت إعجاب المحبين.

وأصدرت النجمة مايا دياب عملها باللهجة المصرية “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة. واصدرت مايا الكليب تزامنا مع الاغنية على كافة المنصات وحمل الكليب توقيع المخرجة اللبنانية شيرين خوري.

https://www.instagram.com/p/CNX1Iz1nPKQ/?utm_source=ig_web_copy_link