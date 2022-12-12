الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. ما حقيقة زواج دنيا بطمة للمرة الثانية ؟

منذ 6 دقائق
دنيا بطمة

دنيا بطمة

A A A
طباعة المقال

أثارت الفنانة دنيا بطمة حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بفستان زفاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور بشكل واسع، حيث ظهرت بطمة في الصور ترتدي فستان أبيض طويل، مزخرف بشكل متناسق ورقيق.

وأثارت الصور العديد من التكهنات بكونها تزوجت بشاب آخر من خارج الوسط الفني، على الرغم من إنها لا زالت في فترة العدة بعد طلاقها من زوجها السابق المنتج محمد الترك.

وبعد البحث والتدقيق اتضح ان تلك الصور من أحدث جلسة تصوير خاضتها النجمة دنيا بطمة، لأحد دور الأزياء الشهيرة والعالمية.

وكان نشر محمد الترك عددا من الفيديوهات عبر بعض حساباته الرسمية على مواقع التواصل، أثار فيها الشكوك حول زواجه في البحرين، وذلك قبل أيام قليلة من جلسة المحكمة الخاصة بقضية الطلاق التي قدمتها دنيا بطمة ضده.

    المزيد من منوعات

    وضعت طفل شقيقتها في مدخل أحد العقارات
    تركت طفل شقيقتها في مدخل أحد العقارات.. وكاميرا تكشف التفاصيل!
    شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة
    شام الذهبي: امنيتي "الإنجاب" في عام 2023
    الفنانة أنغام وسط صديقاتها
    صورٌ حديثة للفنانة أنغام.. هكذا ظهرت بعد أزمتها الصحيّة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
    كأس العالم قطر ٢٢
    برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب