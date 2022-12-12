بالصور.. ما حقيقة زواج دنيا بطمة للمرة الثانية ؟

أثارت الفنانة دنيا بطمة حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بفستان زفاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور بشكل واسع، حيث ظهرت بطمة في الصور ترتدي فستان أبيض طويل، مزخرف بشكل متناسق ورقيق.

وأثارت الصور العديد من التكهنات بكونها تزوجت بشاب آخر من خارج الوسط الفني، على الرغم من إنها لا زالت في فترة العدة بعد طلاقها من زوجها السابق المنتج محمد الترك.

وبعد البحث والتدقيق اتضح ان تلك الصور من أحدث جلسة تصوير خاضتها النجمة دنيا بطمة، لأحد دور الأزياء الشهيرة والعالمية.

وكان نشر محمد الترك عددا من الفيديوهات عبر بعض حساباته الرسمية على مواقع التواصل، أثار فيها الشكوك حول زواجه في البحرين، وذلك قبل أيام قليلة من جلسة المحكمة الخاصة بقضية الطلاق التي قدمتها دنيا بطمة ضده.