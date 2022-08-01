بالصور.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان

تصدر الفنان محمد رمضان، صباح اليوم الإثنين 1 اغسطس، محركات البحث وذلك عقب انتشار صور له وهو بصحبة فتاة إسرائيلية في حفله الأخير باليونان.

وجاءت التعليقات بين طرفين، الأول يقول إنها واحدة من جمهوره وهو لا يعلم جنسيتها خلال التصوير، والطرف الثاني هاجمه بشدة بسبب إسرائيل.

وظهر محمد رمضان، في الصور وهو يحتضن الفتاة خلال إلتقاطهم الصور التذكارية سويا، واتضح بعد ذلك إنها مجندة إسرائيلية وإسمها مايا زخاريا.

ويستعد رمضان الأيام المقبلة، للتحضيرات لمسلسله الجديد “العمدة”، والذي سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2023، من إخراج محمد سامي.

وشارك محمد رمضان بمسلسل “المشوار” مع دينا الشربينى فى السباق الرمضانى الماضى 2022، كما شاركه نخبة من الممثلين وهم بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه، المنتظر طرحها بعنوان “دوشة”، حيث قام بتشويق جمهوره ومتابعيه للأغنية قبل طرحها في أغسطس القادم على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.