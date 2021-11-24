بالصور.. مخطوطة نادرة لألبرت أينشتاين معروضة للبيع بمبلغ خيالي

قد تحصد مخطوطة نادرة لألبرت أينشتاين تحتوي على أعمال تحضيرية لنظريته النسبية ما يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني في مزاد هذا الأسبوع.

تم كتابة “مخطوطة آينشتاين-بيسو” المكونة من 54 صفحة بخط اليد في عامي 1913 و1914 في زيوريخ، سويسرا، من قبل أينشتاين البالغ من العمر حينها 34 عاماً وصديقه المهندس السويسري ميشيل بيسو.

تشير التقديرات إلى أنها ستباع في مكان ما بين مليوني وثلاثة ملايين يورو (1.67 مليون جنيه إسترليني إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني)، وفقاً لدار كريستيز، التي تستضيف البيع نيابة عن دار مزادات Aguttes في باريس.

حولت نظرية النسبية الشهيرة لأينشتاين، التي نشرت في نوفمبر 1915، الفيزياء النظرية وعلم الفلك خلال القرن العشرين.

اليوم، تقدم “مخطوطة أينشتاين-بيسو” “فرصة الغوص الرائع في عقل أعظم عالم في القرن العشرين” مما أدى إلى تطوير النظرية، وفقاً لكريستيز.

فشلت المعادلات في هذه المخطوطة في حل المشكلة، لكن المعادلات المعاد صياغتها، التي تم الانتهاء منها في عام 1915، كانت ناجحة في النهاية.

وقال كريستيز: “هذه بلا شك مخطوطة آينشتاين الأكثر قيمة على الإطلاق في المزاد”.

ليست المرة الأولى التي يحصل فيها بيت المزاد على هذا العنصر، ففي عام 2002، باعه مقابل 559,500 دولار (حوالي 357,000 جنيه إسترليني في ذلك الوقت) إلى تاجر أوروبي، وفقاً ل Physics Today في ذلك الوقت.

وقال كريستيز، بفضل بيسو تم الحفاظ على المخطوطة التي خرجت إلى النور في عام 1988، للأجيال القادمة.

كان هذا “تقريباً أشبه بالمعجزة” لأنّ العبقري المولود في ألمانيا نفسه كان من غير المرجح أن يحتفظ بما اعتبره وثيقة عمل بسيطة.

يقول دار المزاد: “لو بقيت المخطوطة في حوزة أينشتاين، فمن المؤكد أنه سيتخلص منها”.

كان أينشتاين يعتزم اختبار ما إذا كانت النظرية يمكن أن تفسر الشذوذ في حركة حضيض الزئبق.

وقال عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي إتيان كلاين: “إنّ المخطوطة الحالية توثق عملية اختبار أينشتاين لنظريته الأولى”.

“إن النظرية النسبية العامة، التي نشرها أينشتاين في تشرين الثاني 1915، هي في الأساس طريقة جديدة لفهم الجاذبية.”

“بفضل هذه النظرية الجديدة، لم يتم فهم الجاذبية على أنها قوة تطبق على وبين الأجسام في الفضاء بعد الآن، بل على أنها تشوه في هندسة الزمان-المكان.”

“إنه أمر مؤثر أن تكون المخطوطة أمامنا. آينشتاين عادة لم يحتفظ بمسوداته.”

“بفضل ميشيل بيسو، الذي أعجب بصديقه، تم الحفاظ على المخطوطة ونقلها إلينا.”

ويضيف دار كريستيز أنّ الوثيقة “الاستثنائية” هي واحدة من مخطوطتين علميتين فقط من الفترة الرئيسية لنشأة النظرية العامة.

الأخرى، أو ما يسمى بدفتر زيوريخ في أواخر عام 1912 / أوائل عام 1913، موجودة الآن في أرشيف أينشتاين في الجامعة العبرية.

تحتوي مخطوطة آينشتاين-بيسو على 26 صفحة بخط يد أينشتاين، و25 صفحة بخط يد بيسو وثلاث صفحات مع إدخالات من كليهما.

هناك العديد من الصفحات مع تصحيحات واسعة على الصيغ أو مع أقسام كاملة من الحسابات المشطوبة.

هناك ورقة واحدة لديها جزء سفلي ممزق، ومن المرجح أن يكون أحد الرجلين قد قام بذلك.

استطاع أينشتاين، الذي توفي في عام 1955 بعمر 76 عاماً ويعتبر واحداً من أعظم علماء الفيزياء من أي وقت مضى، أن يقدم ثورة في مجاله مع نظرية النسبية.

في رسائل مكتوبة بعد وقت قصير من أوراقه التاريخية في تشرين الثاني 1915، سرد أينشتاين ثلاثة أسباب للتخلي عن النسخة السابقة من النظرية.

كان أحدها حقيقة أنه أسفر عن نتيجة خاطئة لحركة الحضيض للزئبق؛ وكان آخر أن النظرية السابقة كانت غير متوافقة مع نسبية الدوران.

يقول دار كريستيز: “التقنيات التي تم تطويرها في هذه المخطوطة لإجراء هذه الحسابات لم تتغير تقريباً في تشرين الثاني 1915 لحساب تقدم الحضيض الذي تنبأت به النظرية النسبية العامة في شكلها النهائي”.

“وجد أينشتاين أن النظرية النهائية كانت تمثل التأثير الكامل الذي تركته النظرية النيوتونية غير المبررة.”

“كما قال لاحقاً لزميل، كان متحمساً جداً لهذه النتيجة لدرجة أنها جعلت قلبه يخفق بسرعة”.