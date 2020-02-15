بالصور ” مشهد غير اعتيادي” .. أجواء عيد الحب تعم شوارع طهران

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مع بالونات على شكل قلوب حمراء ودببة قماشية وباقات زهر زاهية، احتفل سكان طهران، الجمعة، بعيد الحب الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد رغم انتقاد جهات محافظة بوصفه “ترويجا لثقافة غريبة”، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

فمنذ الخميس، يشق باعة متجولون طريقهم بين السيارات خلال الاختناقات المرورية العملاقة في طهران، حاملين عشرات القلوب الحمراء والورود.



يبدو هذا المشهد غير اعتيادي في شوارع العاصمة الإيرانية القاتمة بمبانيها الضخمة التي يطغى عليها اللون الرمادي.

وعمت الاحتفالات بعيد الحب شوارع طهران رغم تصريحات أوردتها وكالة مهر الإيرانية الخميس لرئيس جمعية تجار التجزئة في العاصمة الإيرانية حسين دقمجي قال فيها إن “أعضاء جمعيتنا تبلغوا على غرار السنوات السابقة وعملا بقرار داخلي في الجمعية بمنع بيع البالونات، وعليهم الالتزام بذلك”.

واعتبر دقمجي أن “بيع بالونات من لون معين وتحت عنوان خاص يشكل وسيلة للترويج لثقافة غريبة وهذا الأمر يجب وقفه”، مبديا أسفه لكون جمعيات تجار أخرى تسمح بالمبيعات المرتبطة بعيد الحب.

لكن ورغم ذلك، لم يتوان بعض الباعة عن تعليق بالوناتهم على إشارات مرورية.

وفي أحياء عدة من المدينة، انتشرت منصات لبيع مقتنيات شتى مرتبطة بعيد الحب مستقطبة الزبائن خصوصا الشبان منهم.

وزينت متاجر عدة واجهاتها ببالونات عليها عبارات الحب إضافة إلى الكثير من الدببة القماشية المزدانة بالقلوب، فيما طغت الزينة الحمراء على الأجواء.