بالصور: ملياردير سعودي أهدى ابنته منزل أرسطو أوناسيس في العاصمة البريطانية

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اشترى ملياردير سعودي المنزل السابق لعائلة المليارديراليوناني الراحل، أرسطو أوناسيس، في العاصمة البريطانية لندن، كهدية لابنته.

وتمكن الشاري من الاستحواذ على الشقة الفخمة في الطابق الأول في 47 ميدان غرفيسنور، مايفير، مقابل 18 مليون و600 ألف جنيه استرليني، بعدما كان معروضا للبيع مقابل 25 مليون.

يشار إلى هذه الصفقة هي أعلى سعر تحقق لشقة واحدة غير حديثة في مايفير العام الحالي.

واستضاف المنزل بانتظام الملياردير اليوناني وقطب الشحن، أرسطو أوناسيس، وزوجته جاكلين كينيدي أوناسيس، كما أن الشقة كانت ملك شقيقته، أرتميس أوناسيس.

ومن المعروف أيضا أن أخت جاكلين كينيدي الصغرى، والأميرة الأمريكية، لي رادزيويل، ومغنية الأوبرا ماريا كالاس، أقاموا في المنزل نفسه.



ورفض جيريمي جي، العضو المنتدب لشركة “Beauchamp ” للعقارات والذي ساعد في إتمام صفقة بيع المنزل الإفصاح عن هوية المشتري من الشرق الأوسط ، وهو ملياردير سعودي اشتراه لابنته، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وتبلغ مساحة المنزل الكبير 465.24 متر مربع، ويضم قاعة مدخل رائعة، و5 غرف نوم و4 حمامات داخلية ومطبخا عائليا.



ومن بين الشخصيات التي تم استقبالها في هذا المنزل، الملياردير اليوناني، أرسطو أوناسيس وزوجته جاكلين كينيدي، التي كانت زوجة للرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي، لتتزوج بعد مقتله بسنوات هذا الملياردير اليوناني المعروف.



وشهد هذا المنزل الفخم إقامة حفلات الطبقة الراقية في المجتمع اللندني أنذاك، واستضاف حفلات عائلة أوناسيس في الستينيات والسبعينيات.



أرسطو أوناسيس ‏(15 يناير 1906 – 15 مارس 1975) هو رجل أعمال يوناني كان يعد من أغنى رجال العالم، اذ كان معروفًا بنجاحه التجاري وثروته العظيمة، وكذلك لحياته الشخصية، بما في ذلك زواجه من أثينا ماري ليفانوس (ابنة ملاح السفن ستافروس ج. ليفانوس)؛ علاقته بمغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس وزواجه عام 1968 من جاكلين كينيدي، أرملة الرئيس الأمريكي جون كنيدي.