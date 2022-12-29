بالصور - ميريام فارس: جمعت الحضارات على مسرح "فيفا"

أعربت الفنانة ميريام فارس عن سعادتها لمشاركتها في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، من خلال عمل غنائي استعراضي يحمل اسم “توكو تاكا” جمعها بالنجمين العالميين مالوما ونيكي ميناج، لافتة إلى أنها كانت تحلم بتقديم مثل هذا العمل منذ طفولتها وتحقق حلمها مع “الفيفا” التي سمحت لها بالمشاركة.

وشاركت ميريام فارس صورًا من عرضها الاستعراضي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “وأنا صغيرة كنت بس بغمض عيوني شوف نفسي بقدم عرض استعراضي كامل متكامل، ومع فيفا الحلم تحقق السنة دي، والرسالة اللي حملتها من أول مسيرتي الفنية وهي جمع الحضارات العربية بفني”.

وأضافت: “أنا ترجمت رسالتي في جمع الحضارات بـ 21 لوحة على مدار ساعة ونصف، بتخاطب مختلف الحضارات والفنون والثقافات العربية على مسرح فيفا، وكان عندي الفرصة أعرف الناس على جمهور مش بس من الوطن العربي، لأ، من جميع أنحاء العالم”.

واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر لدولة قطر والاتحاد الدوللي لكرة القدم: “بشكر دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على ثقتهم فيي واختياري لغناء الأغنية الرسمية لكأس العالم وافتتاح حفلات الفيفا، هيدا فخر لإلي، وبشكر كل شخص ساهم لإنجاح هذا الحدث”.