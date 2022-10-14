بالصور.. نائبة روسية في تسريحة شعر غريبة "تشبه سيمبسون"

الشبه بين صور لفالنتينا بيترنكو، وهي سيناتور سابق والشخصية الكرتونية الشهيرة مارج سيمبسون.

في بعض الاوقات تتطابق بعض الشخصيات الكرتونية بالشبه مع اشخاص بالصدفة، ولكن هنا يختلف الوضع بحيث أثار تصفيف شعر نائبة روسية موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يعود لتسريحتها التي تشبه تسريحة شعر الشخصية الكرتونية الشهيرة مارج سيمبسون.

وتداولت صور لفالنتينا بيترنكو، وهي سيناتور سابق عن خاكاسيا في جنوب روسيا، على “تويتر” بعد ظهور جديد لها، وانهالت التعليقات والأسئلة حول طبيعة تصفيف شعرها الكثيف والمجعد، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

فيما شبهها آخرون بشخصية الشرير في فيلم “جيمس بوند”، بينما تساءل آخرون عن أدوات تهذيب شعرها.

في المقابل، عبرت المسؤولة الروسية عن ألمها من هذه التعليقات المتواصلة بشأن شعرها، مشيرة إلى أنها تضطر للتعامل مع تلك المسألة بشكل يومي.

This is 100% a Bond villain. https://t.co/Hmig7zbDrv — Bae-lon Targaryen (@duanepongo) October 13, 2022

وقالت في تصريح قديم لإذاعة موسكو عام 2015: “لقد سئمت للغاية من الإجابة على هذه الأسئلة”، مضيفة “لدي شعر مجعد فقط. أرفعه لأعلى ببعض دبابيس الشعر، هذا كل شيء”.

يذكر أن بيترنكو عضو بمجلس الاتحاد الروسي منذ عام 2001، وساعدت في التفاوض على إطلاق سراح رهائن أطفال في إحدى المدارس في عام 1993.