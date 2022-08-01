الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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بالصور.. نادية الجندي تخطف الأنظار يإطلالة شبابية

منذ 34 دقيقة
نادية الجندي

نادية الجندي

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نشرت الفنانة نادية الجندي، صور جديدة لها من حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح، وذلك عبر حسابها الشخصي “إنستغرام”.

وظهرت نادية الجندي، بإطلالة شبابية و مميزة خطفت بها الأنظار على السوشيال ميديا، وإنهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها مشيدين بهذه الإطلالة.

وجمعت الصورة نادية الجندي بكلا من الفنان مصطفى شعبان وبشري وخالد سليم وبوسي شلبي ولبلبة ومصطفى فهمى وزينة، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل “سكر زيادة”، الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، والعمل من بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، وسيناريو وحوار أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبدالمقصود، أحمد أبو زيد توفيق، وإخراج وائل إحسان.

نادية الجندي في زفاف احد الاصدقاء

نادية الجندي في زفاف احد الاصدقاء

نادية الجندي مع لبلبه وبوسي شلبي

نادية الجندي مع لبلبه وبوسي شلبي

نادية الجندي مع وبوسي شلبي وحسين فهمي

نادية الجندي مع وبوسي شلبي وحسين فهمي

نادية الجندي مع زينة

نادية الجندي مع زينة

نادية الجندي مع خالد سليم

نادية الجندي مع خالد سليم

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