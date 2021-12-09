بالصور: نادين نسيب نجيم تحبس الأنفاس بإطلالتها في مهرجان "CAEL"

حبست الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنفاس متابعيها بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان CAEL في دبي، وكُرّمت كأفضل ممثلة عن مسيرتها في مجال التمثيل.

وعند تلقيها التكريم سألها مقدم الحفل عن سرها فأجابت مبتسمة أن سرّها هو محبة الناس لها. وشكرت نادين خلال كلمتها القيمين على الحفل لتكريمها على مسيرتها ونجاحاتها، معتبرة ان جزءاً من هذا التكريم هو لبلدها الحبيب لبنان الذي تهديه كل خطوة من نجاحاتها.

وقالت في الكلمة: “سعيدة جداً بوجودي في بلد أحبّه كثيراً دبي في الإمارات، بلد قادر أن يجمع على أرضه أكثر من مئات الجنسيات من مختلف الطوائف بانسجام تام بقوانين بتحترم الجميع، ببلد ما فيك إلا ما تنجح فيه، وتحس إنو عبالك تشتغل من قلبك، بيحفزك حتى لو كنت كسول، وأنا سعيد جداً بالتكريم لأنه حافز لي لأعطي أكتر”.

وأضافت: “شكراً لتقديري، وتقدير مجهودي، بس هيدا التكريم ما بيخصني وحدي بس، هيدا التكريم كمان بيخص بلدي الحبيب لبنان لأني كل مرة بخطوا خطوة جديدة، خطوة نجاح جديدة بفتخر إني امرأة ولكن امرأة لبنانية… وبقدّم هيدا التكريم لكل الممثلين زملائي والمخرجين والكتّاب اليي عملت معهم، ولكل شخص كان قيمة مضافة من خلال كل هالسنين من النجاحات، وأولهم الأستاذ صادق الصبّاح وصديقتي لما الصبّاح، شكراً لمهرجان كاييل ومبروك لكل المكرّمين”.

أما على صعيد الإطلالة فقد اختارت نادين فستاناً باللون الفضي الرمادي البراق من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.