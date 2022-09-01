بالصور: نظارات هيفاء وهبي تشغل مواقع التواصل

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سلسلة صور عبر “إنستغرام” ظهرت فيها بنظارات غريبة، إذ بدا حجمها كبير للغاية.

وضجت الصور مواقع التواصل إذ بدت هيفاء على البحر من فترة الاستراحة الصيفية التي قامت بها وقضتها في المنتجعات السياحية وعلى البحر.

وبدت هيفاء في الصور مستلقية ومرتاحة في العطلة، وارتدت نظارة شمسية كبيرة جداً تخبئ الكثير من وجهها وذلك لكي تحصل على القليل من الخصوصية في رحلتها الا ان موديلها غريب بعض الشيء وهذا ما اثار جدلاً.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت أخيراً أغنية “تيجي” عبر YouTube وحققت حوالي 15 مليون بعد أسبوعين من طرحها، وهي من كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، إنتاج موسيقي محمد عمار، ميكس وماسترنج سليمان دميان وإخراج سليم الترك.

وكانت هيفاء وهبي أحيت أخيراً حفلاً غنائياً في العلمين الجديدة، وقدمت هيفاء وهبي مجموعة من أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور، وكان من بينهم مغني المهرجانات حمو بيكا.