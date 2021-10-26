بالصور: هذه أكثر المطارات رعبا وإثارة للقلق في العالم

ركز تقرير لشبكة ”سي ان ان“ الإخبارية الأمريكية، على بعض المطارات في العالم التي لا تزال تعتبر خطرة، وتثير الرعب لدى المسافرين، بسبب موقعها وصعوبة هبوط الطائرات فيها.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن أكثر المطارات إثارة للرعب، تشمل المطارات الدولية في البرتغال وبريطانيا والنمسا والولايات المتحدة والهند ودول أخرى، وهي على النحو الآتي:

ماديرا – البرتغال

قالت الشبكة في تقرير نشرته الاثنين، إن أولئك الذين يسافرون إلى ماديرا البرتغالية، يعرفون أن الجزيرة تشتهر بصعوبة الهبوط وأحيانا لا توجد عمليات هبوط على الإطلاق.

وأشارت إلى أن قرب المطار من التضاريس المرتفعة، يعني الاضطرابات والرياح الشديدة عند الاقتراب النهائي من المطار، لافتة إلى أن المدرج يقع عند حافة الجرف على كلا الجانبين، لكن لحسن الحظ أنه منخفض مع طريق تحته.

وقالت ”السكان هناك مغرمون جدّا بماديرا، لدرجة أن القائمين على المطار بنوا منصة بجانب المدرج لمشاهدة الطيارين وهم يقدمون أفضل ما لديهم“.

ليه – الهند

وفي الهند، يعتبر مطار ليه رقم 23 بين الأعلى في العالم، لكن المسافر لا يدرك أن المطار يقع على ارتفاع 10682 قدَمًا فوق مستوى سطح البحر قبل الاقتراب منه.

وأوضحت ”سي ان ان“ أن المطار تحيط به الجبال مع مدرج قصير، ويتعرض لرياح قوية في فترة ما بعد الظهر؛ ما يعني أن الرحلات الجوية تقتصر على فترة الصباح فقط، مضيفة أنه لا يُسمح للطائرات ذات الجسم العريض والطائرات الثقيلة، بالهبوط به، ويتلقى جميع الطيارين الذين يهبطون في ذلك المطار تدريبا خاصّا.

سانت مارتن- الكاريبي

يقع مدرج مطار سانت مارتن على مقربة من الشاطئ؛ ما يعني أن الطائرات تأتي لتهبط من فوق رؤوس الذين يمارسون رياضة السباحة، بحسب التقرير الذي قال إنه على الرغم من أن الأمر يبدو ممتعًا، إلا أنه أمر خطير، إذ قتِلت عام 2017، امرأة في انفجار محرك طائرة، بينما كانت قرب سور المطار مع سائحين آخرين وهم بملابس السباحة.

ولفت إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين على متن الطائرة، فإن الإقلاع مخيف قليلا أكثر من الهبوط، لأنك تتجه مباشرة إلى الجبل الذي يقع خلف المطار.

بارو- مملكة بوتان

يقع مطار بارو على ارتفاع 7364 قدَمًا فوق مستوى سطح البحر، وهو المطار الدولي الوحيد في بوتان، ومع ذلك تم السماح لعدد قليل فقط من الطيارين بالهبوط هناك نظرا لصعوبة الهبوط في مدرجه.

وأوضح التقرير أنه لا يُسمح بالهبوط إلا في ظروف الرؤية الجيدة، لأنه لا يوجد رادار، لذلك يجب على الطائرات اتباع نهج يدوي.

لندن- بريطانيا

قال تقرير شبكة ”سي ان ان“، إن التحليق فوق العاصمة البريطانية مباشرة للهبوط، هو شعور غير عادي هذه الأيام، ولكن الاقتراب من المدينة وناطحات السحاب فيها بزاوية شديدة الانحدار، يعطي المسافر شعورا بأنه في هليكوبتر.