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بالصور: هكذا احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد جورجينا

28 - يناير - 2021
كريستيانو رونالدو وجورجينا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

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احتفل نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده خطيبته جورجينا رودريجيز الـ27 بشكل رومانسي.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على “أنستغرام” للتواصل الاجتماعي صورة لها مع رونالدو وهما يحتفلان بعيد ميلادها السابع والعشرين في حضور أبناء الدون البرتغالي.

الاحتفال بعيد ميلاد جورجينا جاء رومانسياً حيث قدم لاعب ريال مدريد السابق عشاء لخطيبته على ضوء الشموع مع باقة من الورود الحمراء التي تعبر عن الحب ومجموعة من الهدايا.

لقطة من عيد ميلاد جورجينا

لقطة من عيد ميلاد جورجينا

ونشرت جورجينا صورا للورود مع كتابة عبارات رومانسية مثل: “جورجينا تحب رونالدو” و”حبيبي كريستيانو”.

على الجانب الأخر، رد رونالدو بنشر صورة له مع جورجينا ومعها عبارة: “عيد ميلاد سعيد.. حب حياتي”.

يذكر أن علاقة رونالدو وجورجينا بدأت في نهاية عام 2016، وقتما كانت تعمل كمساعدة في محلات “Gucci” في العاصمة الإسبانية مدريد.

لقطة من عيد ميلاد جورجينا

لقطة من عيد ميلاد جورجينا

وأكد رونالدو في وقت سابق استثنائية علاقته مع جورجينا بعدما طلبها للزواج بشكل رسمي قبل عدة أشهر، وسط تقارير بأن العام الحالي سيشهد أول ارتباط رسمي في حياة النجم البرتغالي.

وكانت جورجينا أنجبت لرونالدو ابنته آلانا مارتينيا في 12 تشرين الثاني 2017، بالإضافة لرعايتها لأبنائه الثلاثة الآخرين، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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