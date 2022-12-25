بالصور.. هكذا احتفل نجوم كرة القدم بالكريسماس

بعد أيام على إسدال الستار على نهائيات كأس العالم 2022، حرص نجوم كرة القدم على الاحتفال بأعياد الميلاد “الكريسماس”.

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وقام نجوم الكرة في جميع أنحاء العالم بنشر جانب من احتفالاتهم بالكريسماس وذلك للتشارك في الاحتفال مع ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك ليونيل ميسي، الذي رفع كأس العالم قبل أقل من أسبوع، في احتفالات الكريسماس، من خلال الاحتفال به رفقة العائلة.

ونشرت أنتونيلا روكوزو زوجة نجم باريس سان جيرمان صورة رفقة ميسي وهما يقفان أمام شجرة ضخمة، بجانب أبنائهما الثلاثة.

ولم يكن ميسي النجم الوحيد الذي دخل في الأجواء الاحتفالية بحلول فترة أعياد الميلاد، حيث فعل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الشيء نفسه.

ونشر محمد صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا له رفقة زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان، مرتدين ملابس متطابقة.

أيضا الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول ظهر هو الآخر رفقة عائلته بجانب شجرة الكريسماس مع ظهور حيوانتهم الأليفة، وكذلك البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق.

مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني ونشر صورة أمام شجرته وهو يقف على عكازين في ظل معاناته من الإصابة، وغيابه لنهاية الموسم الحالي.

فضلا عن ذلك، احتفل نجوم آخرون بالكريسماس، مثل الفرنسي كيليان مبابي وصيف بطل العالم 2022، بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توماس مولر والإسباني ديفيد دي خيا.