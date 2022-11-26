السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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بالصور.. هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي خلال مباراة بولندا

منذ 8 دقائق

سالم الدوسري أهدر ضربة جزائية للأخضر

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أثارت عدة قرارات تحكيمية الجدل خلال مباراة السعودية وبولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

اشتكى متابعون لمباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي، لحساب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم، من “ظلم تحكيمي” طال رفاق سالم الدوسري.

وما إن انتهى الشوط الأول من اللقاء، الذي يحتضنه استاد المدينة التعليمية، حتى امتلأ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بتغريدات تنتقد أداء الحكم ويلتون سامبايو.

ونشر المغردون لقطات من “الأخطاء” التي ارتكبها الحكم البرازيلي خلال الشوط الأول من المباراة.

وقال مغردون إن التدخل القوي للظهير الأيمن البولندي ماتي كاش في حق سالم الدوسري في الدقيقة 15، كان يستحق “بطاقة حمراء وليس صفراء فقط”.

وأضافوا أن المنتخب السعودي حُرِم من إعادة ضربة الجزاء، لأن قدم الحارس تشيزني لم تكن على الخط أثناء تنفيذها من طرف الدوسري.

وعلى استاد المدينة التعليمية، فرملت بولندا ونجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الاندفاعة السعودية الطامحة إلى إنجاز العبور المبكر، بفوزها على “الأخضر” 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وبعد إنجازها الافتتاحي التاريخي أمام أرجنتين ليونيل ميسي (2-1)، سقط رجال المدرّب الفرنسي هيرفيه رونار بهدفي بيوتر جيلينسكي (39)، وليفاندوفسكي (82) الذي وقّع على أول أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.

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