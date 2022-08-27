بالصور.. هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب إطلالتها المختلفة

تصدرت الفنانة الشابة هنا الزاهد التريند، وذلك يعد بسبب إطلالتها المختلفة التي تجدذب انتباه الجمهور.

وتصدرت الفنانة هنا الزاهد، مؤشر البحث غوغل خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب كشفها عن مسلسلها الجديد.

كما تحرص الفنانة هنا الزاهد، على أن تتابع جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

أوشكت الفنانة هنا الزاهد، على الانتهاء من تصوير مشاهد دورها في فيلم “مستر أكس”، بطولة زوجها الفنان أحمد فهمي.

تجسد هنا الزاهد، خلال أحداث العمل شخصية محامية وتترك “هنا” المحاماة بسبب ظروف مرت بها وتلتقى أحمد فهمى ويحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.