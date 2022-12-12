الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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بالصور والفيديو.. حسين الجسمي يحتفل بعقد قرانه في أجواء عائلية

منذ 11 دقيقة
حسين الجسمي

حسين الجسمي

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احتفل اليوم الفنان حسين الجسمي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل بسيط وسط أقاربه وأصدقائه، وبعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي والأضواء.

وشارك الفنان حسين الجسمي جمهوره ومتابعيه فرحته عبر حسابه الرسمي “تويتر”، وغرد قائلاً: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد”.

وتابع: “بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مقدمة حضور عقد قران الفنان حسين الجسمي.

وكان نفى حسين الجسمي في عام 2019، ما تردد بشأن زواجه السري، موضحا أنه ليس متزوجا وما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

وكشف حينها عن سر تأخر زواجه، قائلًا: “إن عدم زواجه حتى الآن يرجع إلى القسمة والنصيب”.

ونفى حسين الجسمي أكثر من مرة زواجه في السر، حيث طاله كثير من الشائعات بشأن ارتباطه بنجمات داخل الوسط الفني، ولكنه نفى كل هذه الشائعات من قبل.

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