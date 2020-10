بالصور والفيديو: هذه رسائل محمود ياسين إلى جمهوره قبل رحيله

حزن كبير يخيّم على جمهور الفنان المصري “محمود ياسين” الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ 79 سنة وكذلك على الوسط الفني المصري الذي نعى نجم “أفواه وأرانب” ببالغ الحزن والأسى، ومنذ الصباح الباكر يتداول محبو “فتى الشاشة الاول ” العديد من مقاطع الفيديو لياسين والتي وجّه فيها رسائل حياتية ثمينة لامست قلوب كل من سمعها.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشاهد فيديو يظهر فيها الفنان محمود ياسين، وقد وجه رساله شكر إلى محبيه باللهجة المصرية قائلا: “يسعدني جدا أن أعلم أن الناس مشغولة بي وتفكر بي وتتمنى لي الصحة والسعادة.. الفنان يعيش وعمره يطول بالأماني الطيبة والامنيات الحلوة التي تأتي من قلوب الناس الذين يحبونه و يقدرونه و تتمنى له الحياة و السعادة، شكرا للناس الطيبين على كل ما يبذلونه من جُهد و من محبة، لأنها مثل الروح لكل فنان، شكرا”.

وتداول آخرون فيديو قديم للفنان الراحل قال فيه: “أتعرف ما معنى الكلمة.. مفتاح الجنة في كلمة.. دخول النار على كلمة.. وقضاء الله هو الكلمة.. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري.. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي”.

Mahmoud Yassine, a legendary actor and an iconic figure in Egyptian television, has passed away after a long struggle with illness. #محمود_ياسين pic.twitter.com/MQIQBuScld

— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) October 14, 2020