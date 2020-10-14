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بالصور والفيديو: هذه رسائل محمود ياسين إلى جمهوره قبل رحيله

منذ 45 دقيقة
الفنان الراحل محمود ياسين

الفنان الراحل محمود ياسين

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حزن كبير يخيّم على جمهور الفنان المصري “محمود ياسين” الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ 79 سنة وكذلك على الوسط الفني المصري الذي نعى نجم “أفواه وأرانب” ببالغ الحزن والأسى، ومنذ الصباح الباكر يتداول محبو “فتى الشاشة الاول ” العديد من مقاطع الفيديو لياسين والتي وجّه فيها رسائل حياتية ثمينة لامست قلوب كل من سمعها.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشاهد فيديو يظهر فيها الفنان محمود ياسين، وقد وجه رساله شكر إلى محبيه باللهجة المصرية قائلا: “يسعدني جدا أن أعلم أن الناس مشغولة بي وتفكر بي وتتمنى لي الصحة والسعادة.. الفنان يعيش وعمره يطول بالأماني الطيبة والامنيات الحلوة التي تأتي من قلوب الناس الذين يحبونه و يقدرونه و تتمنى له الحياة و السعادة، شكرا للناس الطيبين على كل ما يبذلونه من جُهد و من محبة، لأنها مثل الروح لكل فنان، شكرا”.

وتداول آخرون فيديو قديم للفنان الراحل قال فيه: “أتعرف ما معنى الكلمة.. مفتاح الجنة في كلمة.. دخول النار على كلمة.. وقضاء الله هو الكلمة.. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري.. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي”.

وانتشرت آلاف الصور ومقاطع الفيديو على “تويتر” و “فيسبوك”، في العالم العربي، مع الكثير من التعليقات التي رثت الفنان المصري الكبير، والذي ترك خلفه إرثا طويلا من الأعمال الفنية والإبداعية.

توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على “فيسبوك”: “توفي إلي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

الجدير بالذكر أن محمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية. وأعلنت الممثلة، رانيا ياسين، ابنة الممثل الشهير، خبر اعتزال والدها للفن بشكل نهائي، وقالت إنه اكتفى بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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