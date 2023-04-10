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بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور

منذ 32 ثانية
نانسي عجرم وعائلتها

نانسي عجرم وعائلتها

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احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بالفصح في أجواء عائلية، حيث ظهرت في الصور التي نشرتها على حسابها الخاص على “انستغرام” برفقة بناتها الثلاثة وزوجها.

وطبّقت نانسي فيلتر “أرنب” في إحدى الصور مع عائلتها، وخطفت ميلا وإيلا الأنظار بعدما كبرتا وباتتا في غاية الجمال.

كما ظهرت ابنتها الصغرى ليا في الحديقة وهي ترتدي فستاناً أنيقاً وبدت في غاية الجمال ونسخة مصغرة عن والدتها، فقالت إحدى المتابعات: “ما شاء الله شو بيشبهوكي”.

وأجمع المتابعون في تعليقاتهم على أن بنات نانسي عجرم ظهرن كنسخة عن والدتهن.

ووثّقت نانسي بفيديو قصير السلة الكبيرة المكونة من مجموعة كبيرة من البيض الملوّن، وعمدت على اللعب مع أطفالها بتكسير البيض في أجواء من المرح والبهجة.

وأرفقت نانسي الصور بتعليق كتبت فيه: “أتمنى لكم جميعاً عيد فصح سعيد مع كل أحبابكم”.

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