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بالفيديو: آدم يحقق نجاحا باهرا في أغنيته الجديدة “في حدا”

منذ 44 دقيقة
آدم

آدم

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أشعل الجم اللبناني “آدم” مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين مع نشره الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “في حدا”، حيث بدا صاحب أغنية “خلصت الحكاية” في حلة جديدة لاقت إعجابا كبيرا من جمهوره الذي استمع للأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب بعد طول انتظار، وسط وعود أطلقها النجم الشاب لمحبيه بأن تستحوذ الأغنية على إعجابهم حتما.

ولاقت الاغنية تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مع نشرها على صفحة آدم الرسمية عبر “يوتيوب” لتحقق ربع مليون مشاهدة مع الساعات الاولى من صدورها.

وكان قد توجه آدم الى جمهوره وفريق عمله برسالة شكر، قال فيها “بشكر كل شخص ساعد بهالعمل من كلّ قلبي. ان شاء اللّه يعجبكم”.

والجدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الإخراج فتحت إدارة بهاء خدّاج الذي أبدع في تصوير الأغنية والذي ظهر فيها آدم بأداء تمثيلي مختلف، إلى جانب أداء صوتي رفيع المستوى كعادته.

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