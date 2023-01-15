الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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بالفيديو.. آل الشيخ يقلد رونالدو شارة "الكابتنية" لقيادة نجوم النصر والهلال

منذ 13 ثانية
تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو

تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو

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نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يجمعه بالنجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وهو يقلده شارة “الكابتنية” لقيادة نجوم النصر والهلال.

وغرد آل عبر حسابه على تويتر:

“الوعد ان شاء الله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة”

وانضم رونالدو لصفوف النصر في صفقة انتقال حر تاريخية، خلال هذا الشهر بعقد حتى صيف 2025، وتقول تقارير صحفية أنها ستكلف خزينة النادي راتبا سنويا يقدر بـ200 مليون يورو.

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