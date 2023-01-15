بالفيديو.. آل الشيخ يقلد رونالدو شارة "الكابتنية" لقيادة نجوم النصر والهلال

نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يجمعه بالنجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وهو يقلده شارة “الكابتنية” لقيادة نجوم النصر والهلال.

وغرد آل عبر حسابه على تويتر:

“الوعد ان شاء الله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة”

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

وانضم رونالدو لصفوف النصر في صفقة انتقال حر تاريخية، خلال هذا الشهر بعقد حتى صيف 2025، وتقول تقارير صحفية أنها ستكلف خزينة النادي راتبا سنويا يقدر بـ200 مليون يورو.