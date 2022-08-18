بالفيديو.. آيتن عامر تثير الجدل بعد طلاقها

نشرت الفنانة أيتن عامر فيديو جديداً لها على تيك توك، وقامت بنشره من خلال حسابها الرسمي عبر ” انستغرام”.

وكشفت الفنانة أيتن عامر، عن أسرار حياتها الزوجية، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، مع أمير كرارة منذ عام تقريبًا.

وقالت أيتن عامر: «كنت وردة مفتحة قبل الجواز، أقوم من النوم براحتي أطبخ براحتي، أعمل أي نوع أكل، محدش يطلب مني نوع معين، إنما عز جوزي كل يوم إجازة من الشغل لازم ياكل في البيت، أنا بقى عندي شغل أو غسيل هو ملوش دعوة، وممكن أقعد 4 ساعات أعمله طبخة».

وظهر عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر في أحدث ظهور له أثناء تصوير أحد الافلام في تركيا، وظهر عز العرب بدون خاتم زواج في يده على غير المعتاد، ليؤكد بذلك أخبار طلاقه من أيتن عامر.