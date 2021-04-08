بالفيديو: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالمظهر الجديد!

ظهرت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في صور مميزة لم تعتد الظهور بها من قبل، حيث ظهرت بالشعر الأخضر وارتدت حذاء ستان سميث الرياضي من العلامة التجارية لشركة “أديداس”، وفقا لما نقلته صحيفة “عرب نيوز”.

وتم الكشف عن أحدث مشروع تجاري يجمع بين الدمية أبلة فاهيتا والشركة الألمانية العملاقة للألبسة الرياضية “أديداس”.

وتصدرت الصور التي شاركتها الدمية أبلة فاهيتا، عبر الصفحة الرسمية “إنستغرام” محرك البحث في غوغل ونالت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين.

https://www.youtube.com/watch?v=OdORftGYF_k

وارتبط هذا الحذاء باسم لاعب كرة المضرب الأمريكي ستان سميث،وتم إطلاقة سنة 1978 ومازال إلى غاية اليوم من أشهر الأحذية الرياضية في العالم ىاليت استطاعت أن تواكب تطورات العصر في حماية البيئة والتنمية المستدامة في مجال صناعة الإكسسوارات.

وأبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، الذي درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011، وذلك بحسب “سبوتنيك”.