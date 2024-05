بالفيديو.. أجبر إبنه على ممارسة الرياضة بشكل مكثف حتى فقد حياته

حالة من الغضب تسيطر على الشارع الأميركية، بعد انتشار مقطع فيديو لأب يجبر ابنه الذي لم يتجاوز السادسة من عمره على ممارسة الرياضة بشكل مكثف حتى فقد حياته.

وفي تفاصيل القضية المؤلمة بحسب ما ذكرتها وسائل الإعلام الأميركية، فإن الأب كريستوفر غريغور (31 عاما) انفصل عن زوجته برينا ميتشولو، وكان الاثنان في نزاع قضائي على حضانة طفلهما كوري ميتشولو (6 سنوات).

ويُحاكم كريستوفر غريغور، بتهمة القتل العمد في وفاة طفله الصغير عام 2021 بعد تمرين تم تصويره بالفيديو مما أدى إلى إصابة الطفل بضربات وكدمات شديدة – وإصابة قاتلة

وخلال محاكمة الأب بتهمة قتل ابنه يقول غريغور إنه أحضر ابنه إلى المستشفى بعد أن استيقظ الصبي من قيلولة وهو يتعثر، ويتلعثم في كلماته، ويعاني من الغثيان وضيق التنفس. تم أخذ كوري لإجراء فحص بالأشعة المقطعية حيث أصيب بنوبة صرع ثم مات مباشرة.

وزعم أن الالتهاب الرئوي هو الذي قتله، وليس جلسة الصالة الرياضية المسيئة.

وذكرت صحيفة أسبوري بارك برس أن محامي غريغور، ماريو جالوتشي، قال للمحلفين خلال المرافعات الافتتاحية في المحاكمة: “عندما تشاهد هذا الفيديو، ستشعر بالرعب. سوف تشعر بالخوف”.

ويُظهر مقطع فيديو المراقبة غريغور وهو يمارس تمرينًا مقززًا لابنه في مركز أتلانتيك هايتس كلوب هاوس للياقة البدنية في 20 مارس 2021 – بزعم أنه يعتقد أن ابنه سمين جدًا.

وضع كوري على جهاز المشي وزاد من السرعة والانحدار حتى طار الصبي. وشوهد غريغور وهو يلتقطه ويعيده إلى الحزام، لكن الطفل يسقط مرة أخرى ويستمر في النضال من أجل الاستمرار حتى يخفض والده السرعة في النهاية ويمنح الصبي فترة راحة.

This scumbag Christopher Gregor is actually seen here not only being ABUSIVE but even BITING the top of his 6yo son's head as he struggles to continue running ..this child died ..hope the bastard rots in prison getting abused by inmates. pic.twitter.com/stAYRqtSll

— JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) May 2, 2024